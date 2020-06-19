В Киеве презентовали "партию мэров". Фото: "Страна"

В Киеве в пятницу, 19 июня, в 12:00 состоялась презентация новой политической партии "Пропозиция", которую создали лидеры местного самоуправления. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Челны партии: мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук.

Презентация партии мэров. Фото: "Страна"

Презентация партии мэров. Фото: "Страна"

Презентация партии мэров. Фото: "Страна"

В партии утверждают, что название "Пропозиция" формируется из двух слов: pro - от латинского "за", древнегреческого "движения вперед" и международного термина professional и, собственно, слова "позиция". 

Презентация партии мэров. Фото: "Страна"

"Страна" ранее уже подробно описывала этот новый политический проект и сообщала, почему в "партию мэров" не взяли городского голову столицы Виталия Кличко.

Между тем, еще в середине мая Кличко и Филатов подтверждали переговоры о создании "партии мэров".

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