В Киеве в пятницу, 19 июня, в 12:00 состоялась презентация новой политической партии "Пропозиция", которую создали лидеры местного самоуправления.

Об этом сообщает корреспондент "Страны"

Челны партии: мэр Днепра Борис Филатов, мэр Николаева Александр Сенкевич, мэр Кропивницкого Андрей Райкович, мэр Житомира Сергей Сухомлин, мэр Каховки Херсонской области Андрей Дяченко, мэр Черновцов Алексей Каспрук.

В партии утверждают, что название "Пропозиция" формируется из двух слов: pro - от латинского "за", древнегреческого "движения вперед" и международного термина professional и, собственно, слова "позиция".

"Страна" ранее уже подробно описывала этот новый политический проект и сообщала, почему в "партию мэров" не взяли городского голову столицы Виталия Кличко.

Между тем, еще в середине мая Кличко и Филатов подтверждали переговоры о создании "партии мэров".