В Киеве крыса проникла в квартиру через унитаз. Видео
В доме на улице Ружинской в Киеве крыса проникла в одну из квартир через унитаз. Это случилось на первом этаже многоэтажки.
Видео в группе "Нивки вместе" в Facebook опубликовал очевидец происшествия.
"Ружинская, 1 этаж. Крыса вылезла из унитаза. Будьте осторожны", - написал киевлянин Алексей Манзик.
В комментариях ему порекомендовали обратиться через сайт в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ.
"У нас такое было. Закрыли крышку, смыло водой и продезинфицировали туалет", поделилась опытом другая пользовательница соцсети.
Напомним, два года назад крысы оккупировали центр Киева и спокойно заходили в рестораны столицы.
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