В доме на улице Ружинской в Киеве крыса проникла в одну из квартир через унитаз. Это случилось на первом этаже многоэтажки.

Видео в группе "Нивки вместе" в Facebook опубликовал очевидец происшествия.

"Ружинская, 1 этаж. Крыса вылезла из унитаза. Будьте осторожны", - написал киевлянин Алексей Манзик.

В комментариях ему порекомендовали обратиться через сайт в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ.

"У нас такое было. Закрыли крышку, смыло водой и продезинфицировали туалет", поделилась опытом другая пользовательница соцсети.

Напомним, два года назад крысы оккупировали центр Киева и спокойно заходили в рестораны столицы.

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