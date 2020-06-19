В Киеве открыли городские пляжи для купания. Паспорта готовности получили 12 пляжей и 20 зон отдыха для купания.

Об этом в пятницу, 19 июня, во время онлайн-брифинга сообщил мэр Виталий Кличко.

Также Госпродпотребслужба провела лабораторное исследование воды и проверила качество питьевой воды в фонтанчиках на пляжах. Кличко напомнил, что за последние несколько лет в Киеве обновили шесть городских пляжей.

Кроме того, мэр отметил, что киевские пляжи становятся более доступными для инвалидов. "Уже на 8 их них установлены специальные кресла амфибии, в персонал знает как помочь гражданам с инвалидностью. На каждом сертифицированном пляже работают спасательные посты", - рассказал Кличко.

"Открытие пляжей - это очередной тест на сознательность граждан, потому что коронавирус никуда не делся и на пляжах тоже нужно придерживаться элементарных правил безопасности: социальная дистанция, санитайзеры", - напомнил глава города.

Кроме того, он отметил, что в этом году выросло количество киевских пляжей, которые получили международное отличие "Голубой флаг". Это значит, что они соответствуют более чем 30 критериям качества и безопасности. Вчера такой знак получил пляж на Троещине, а до этого отличия удостоились еще 7 городских пляжей.

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Напомним, еще в начале недели Кличко запретил купаться на пляжах Киева. По его словам, пляжи в столице открыты только как прибрежные зоны - купаться на них, несмотря на жару, запрещено. Однако, несмотря на это, на столичных пляжах в прошлую пятницу и на выходных наблюдался настоящий аншлаг: люди и купались, и загорали, при этом не соблюдая социальную дистанцию.

Как писала "Страна" купальный сезон в столице так и не стартовал 1 июня, так как температура воды к началу лета еще не достигла +18 градусов, как того требуют в Минздраве.