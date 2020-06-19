На заседании в пятницу, 19 июня, Верховная Рада проголосовала за назначение Романа Абрамовского министром экологии.

За соответствующее решение проголосовали 264 нардепа.

Роману Абрамовскому 47 лет. В 2015 году в течение нескольких месяцев работал на должности заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. А с 2019 года является заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды. "Страна" подробно писала о том, что о нем известно.

Напомним, 3 июня Кабмин внес в Раду проект постановления о назначении Романа Абрамовского министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Однако на следующий день Рада не стала утверждать кандидатуру Абрамовского на пост главы Минэкологии. Сообщалось, что его поддерживала не все депутаты фракции "Слуги народа".

А 10 июня Кабинет министров Украины назначил временно исполняющей обязанности министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Ирину Ставчук.