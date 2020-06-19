В Болгарии продолжается скандал вокруг появившихся в соцсети фотографий отдыхающего в своей спальне премьер-министра страны Бойко Борисова, который затем обвинил болгарского президента Румена Радева в слежке за ним с помощью дрона.

В свою очередь президент Болгарии опроверг обвинения в якобы использовании дрона для фотографирования премьера. Также он сообщил, что поручил Службе национальной безопасности Болгарии расследовать дело и выяснить происхождение фотографий. Об этом сообщает агентство DPA.

Напомним, на обнародованных фото, которые были опубликованы анонимно, запечатлен спящий в своей постели премьер-министр. Рядом на тумбочке лежит пистолет, а в тубмочке видны стопки банкнот .

По словам премьера Бойко Борисова, против него фабрикуется компромат с целью сорвать подготовку правительством геостратегических проектов, включая вступление Болгарии в еврозону и Банковский союз.

Конфликт между президентом и правительством возник еще в начале года. Например, в феврале Радев заявил, что правительство утратило его доверие, поскольку не действует в интересах граждан и ведет к распаду государственности.

Ранее "Страна" писала о том, что Болгария официально потребовала от Киева не разделять Болградский район Одесской области.

Также мы сообщали, что МИД Украины выразил протест Болгарии из-за ее требования не разделять Болградский район Одесской области.