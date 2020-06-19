Петр Порошенко и его семья прощаются с Алексеем Порошенко. Фото: "Страна"

В Свято-Михайловском монастыре в Киеве подошла к концу прощальная панихида по отцу Петра Порошенко Алексею

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Панихида началась немного позже 10:00, на ней побывали члены фракции "Евросолидарности", экс-генпрокурор Юрий Луценко с супругой Ириной. Службу проводил митрополит Епифаний. 

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Вместе с Порошенко на церемонии были его супруга Марина, дочери Александра и Евгения, младший сын Михаил. А вот старшего - Алексея - и его супруги Юлии в монастыре не было. 

К 11:30 панихида подходит к концу. В ходе церемонии собравшиеся члены семьи уже попрощались с Алексеем Порошенко. 

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

К 11:40 гроб вынесли из монастыря и погрузили в катафалк. Машина выехала на Институтскую.

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Панихида по Алексею Порошенко. Фото: "Страна"

Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет умер отец экс-президента Алексей Порошенко. Он был депутатом Винницкого облсовета. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду. "Страна" подробно писала о том, что известно об Алексее Порошенко.

На панихиде по отцу Порошенко 19 июня побывали Артур Герасимов, София Федына, Николай Княжицкий, Яна Зинкевич, Степан Кубив, Николай Величкович, Андрей Парубий, Владимир Вятрович.

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