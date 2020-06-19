Прирост новых инфицированных COVID-19 к активно болеющим в Украине превысил ключевой показатель в 5% роста впервые со 2 мая. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на анализ данных Министерства здравоохранения.

Это важно, т.к. нахождение этого показателя ниже 5% было одним из условий для первого этапа смягчения карантина в Украине.

Данные Минздрава также показывают стабильный рост среднего количества заболевших за 14 дней – по состоянию на 18 июля оно составляет 644 случая. Тенденция роста этого показателя отмечается с конца мая.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 вызван не увеличением количества тестирований, а с несоблюдением условий послабления карантина.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу заявил, что Минздрав будет инициировать введение жестких ограничений в условиях адаптивного карантина в определенных регионах, в частности, ограничение работы тех или иных заведений. Также Минздрав будет инициировать максимально жесткий контроль соблюдения условий карантина, в том числе в транспорте и супермаркетах.

По информации Минздрава, за прошедшие сутки в Украине заболел 921 человек, в том числе 64 ребенка и 161 медработник. За минувшие сутки было госпитализировано 182 человека, зафиксировано 19 летальных случаев; проведено 19365 тыс. тестов, в том числе 11465 ПЦР и 7900 – ИФА-тестов.

Как сообщала "Страна", 19 июня в Украине установлен четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 34 984 человек. Быстрее всего число заболевших растет во Львовской и Ровенской областях.

Напомним, что от COVID-19 умер глава львовского военно-медицинского госпиталя.