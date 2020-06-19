Министр здравоохранения Максим Степанов, который сегодня заявил, что в Украине ужесточат контроль за соблюдением карантина в супермаркетах и транспорте, так же рассказал и о том, закроют ли метро в Киеве.

По его словам, "действия властей будут достаточно умны" относительно этой проблемы на фоне ухудшения эпидемической ситуации в стране.

Об этом Максим Степанов рассказал журналистам под Верховной Радой, в пятницу, 19 июня, сообщает РБК Украина.

Так, Степанов напомнил, что страна сейчас живет в условиях адаптивного карантина, у которого есть свои критерии для усиления ограничений.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны, как и все наши рекомендации, в том числе региональные", - сказал он.

Напомним, метро Киева с 25 мая возобновило работу после карантина. "Страна" вела онлайн-трансляцию в первый день его открытия.

В первый день работы киевского метро после снятия карантинных ограничений услугами подземки воспользовались 310 тысяч пассажиров, это в 4,38 раза меньше, чем среднесуточный показатель в прошлом году.

Также отметим, что в Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом - 921 человек заразился Covid-19.