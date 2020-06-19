Производство по делу о нарушении требований карантина президентом Украины Владимиром Зеленским приостановлено в Хмельницком городском райсуде и передано в Верховный Суд. Такое решение огласил судья Андрей Мисинкевич, передает УНН.

В частности, районный суд обратился в Верховный Суд с просьбой растолковать, может ли быть Зеленский привлечен к административной ответственности, ведь, согласно Конституции, он является неприкосновенным лицом.

Напомним, во время рабочей встречи в Хмельницком 3 июня президент Украины устроил кофе-брейк в местной кофейне, которая должна была быть еще закрытой на карантин, в соответствии с постановлением Кабмина.

Судя по обнародованным фото, первые лица государства большой компанией (свыше 5 человек) устроились внутри заведения, чтобы выпить эспрессо.

10 июня в Нацполиции сообщили, что материалы о нарушении карантина Зеленским, работниками его Офиса и другими чиновниками в Хмельницком переданы в суд.

Также мы сообщали, что гланый санитарный врач и замминистра здравоохранения Украины уверял, что президент не нарушал карантин, а инспектировал заведение.