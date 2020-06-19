На конец 2019-начало 2020 года число беженцев в мире достигло 79,5 млн. В течение прошлого года почти 9 млн человек были вынуждены покинуть свои дома из-за войн, насилия, конфликтов и страха преследования. Об этом говорится в отчете Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

"Все меньше из тех, кто бежал из своих домов, смогут вернуться назад. По состоянию на конец 2019 года были перемещены (перемещенные лица, т.е. беженцы - Ред.) беспрецедентные 79,5 млн человек", - заявили в ООН.

По словам верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, ежегодный рост числа беженцев связан с тем, что все реже удается урегулировать конфликты в мире, а сейчас ситуацию усугубила пандемия коронавируса.

Также отмечается, что значительный рост показателя связан с включением в статистику граждан Венесуэлы. Эту страну на конец 2019 года покинули 4,5 млн человек.

Напомним, 2019 году украинцы оказались на третьем месте среди беженцев в США, после граждан Конго и Мьянмы.

Количество беженцев из Украины в США в период с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года (финансовый год в США, - Ред.) составило 4 451 человек, то есть 15% от общего числа попросивших убежища.

Как сообщала "Страна", темнокожий асфальтоукладчик Бен, который еще в декабре 2019 просил президента о гражданстве Украины, до сих пор не получил паспорт. После своего бегства из Конго Бен уже почти восемь лет живет в Украине нелегально - у него нет паспорта. Он хотел его сделать, но в миграционном отделе ему говорили, что это его личные проблемы, так как он сам приехал в Украину и сам должен во всем разобраться.

Напомним, что в итальянских тюрьмах за перевозку нелегальных мигрантов отбывают срок 158 украинских моряков.