По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Вооруженных силах Украины 143 человека болеют Covid-19. За минувшие сутки в украинской армии зафиксировали пятую смерть от коронавируса.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

Уточняется, что за время пандемии уже выздоровели 242 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 386 человек. У 22 военных срок изоляции истекает в ближайшие трое суток.

18 июня в ВСУ зафиксировали пятый летальный случай от коронавируса. Во Львовской области умер военнослужащий, который болел с 4 июня и проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона.

"Болезнь протекала с выраженной симптоматикой и военнослужащий имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении узкопрофильных специалистов, поэтому 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр в Киеве. 18 июня состояние его здоровья ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, но наступила остановка сердечной деятельности", - сказано в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки в ВСУ зарегистрировали 11 новых случаев коронавируса. Один из больных лечится в Сарненской центральной районной больнице, 10 - дома, под присмотром медиков (Киевская область - 2 военнослужащих, Винницкая область - 1 военнослужащий, Волынская область - 1 военнослужащий и Львовская область 5 военнослужащих).

Напомним, в пятницу, 19 июня, в Украине зафиксирован четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом. Количество заболевших увеличилось почти на тысячу.

Также мы писали, что от коронавируса умер глава львовского военно-медицинского госпиталя.