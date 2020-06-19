О прошлогоднем пожаре в Соборе Парижской Богоматери снимут фильм-драму. Ее режиссером заявлен автор к\ф "Семь лет в Тибете" и "Враг у ворот" Жан-Жак Анно.

Над сценарием кинокартины вместе с ним поработает Томас Бидеген ("Ржавчина и кость"). Продюсером выступит Жером Сейду, ранее работавший с Паоло Соррентино. Об этом сообщает издание Deadline.

В фильме будут соединены архивные кадры и новый материал. Сюжет охватит 24 часа на фоне протестов "желтых жилетов" и поведает о случайных событиях, которые могли послужить причинами этой трагедии, а также покажет работу сотен пожарных. К съемкам планируется приступить к концу 2020 года. Дата выхода пока не называется.

Как сообщала "Страна", премьеру нового фильма про Джеймса Бонда "Не время умирать" решили перенести на 20 ноября. Ранее дочь основателя "бондианы" и продюсер новых фильмов о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи сообщила, что некоторые черты агента 007 должны быть неизменными, например пол главного героя. Это необходимо, чтобы зрители могли соотнести новые картины о нем с более ранними.