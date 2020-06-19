Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие самолеты входят в президентский авиапарк. Летает глава государства на бортах Ан-148 и Ан-74.

Об этом сообщает официальный Телеграм-канал Зеленского.

"На самолетах "Антонова" облетал всю Украину. Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", - сказано в сообщении.

Напомним, Зеленский хочет создать национальную авиакомпанию, которая будет летать на самолетах "Антонова".

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