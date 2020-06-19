Минздрав планирует ужесточить карантин и ограничить работу ночных клубов. Итоги брифинга Степанова
В Украине за минувшие сутки установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 921 человек заразился Covid-19. В связи с этим Минздрав инициирует более жесткий контроль за соблюдением правил во время пандемии. Кроме того, министерство выступает за ограничение работы некоторых заведений, в частности, ночных клубов.
Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.
Итоги брифинга:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 у детей и 161 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 182 человека. За сутки выздоровели 586 человек, умерли 19 человек.
- За последние сутки проведено 19 365 тестов, из которых 11 465 методом ПЦР, 7900 методом ИФА.
- За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (142), Ровенской (121), Закарпатской (78), Черновицкой (76) областях и в городе Киеве (92).
- Украина за прошедшие сутки установила очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания Covid-19. Существенный рост инфицирования наблюдается на протяжении последних 10 дней. Министр заявил о необходимости соблюдения рекомендаций Минздрава по профилактике распространения коронавирусной болезни: масочный режим, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.
- Минздрав инициирует введение максимально жесткого контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе в транспорте, общественных местах, учреждениях торговли. Кроме того, министерство выступает за ограничение работы некоторых заведений, например, ночных клубов. Инициированный Минздравом жесткий контроль будет включать, в частности, наложение штрафов на нарушителей карантина.
- На время карантина в Украине приостановлено действие нормы об обязательном прохождении профессионального медосмотра определенными категориями работников.
- Правительство урегулировало вопрос финансирования роддома №4 (Киев). Проблема возникла из-за того, что этот перинатальный центр не был автономизирован и не мог заключить договор с НСЗУ. Ожидается, что в ближайшее время все процедуры будут завершены, это позволит НСЗУ начать финансирование роддома №4.
Брифинг Максима Степанова 19 июня
Ранее мы сообщали, что в Минздраве показали графику, сколько жизней унесла бы пандемия коронавируса в Украине без карантина.
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