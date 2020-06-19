В Украине за минувшие сутки установлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом - 921 человек заразился Covid-19. В связи с этим Минздрав инициирует более жесткий контроль за соблюдением правил во время пандемии. Кроме того, министерство выступает за ограничение работы некоторых заведений, в частности, ночных клубов.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Итоги брифинга:

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 921 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них 64 у детей и 161 у медицинских работников. Госпитализированы в учреждения здравоохранения 182 человека. За сутки выздоровели 586 человек, умерли 19 человек.





За последние сутки проведено 19 365 тестов, из которых 11 465 методом ПЦР, 7900 методом ИФА.





За сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (142), Ровенской (121), Закарпатской (78), Черновицкой (76) областях и в городе Киеве (92).





Украина за прошедшие сутки установила очередной антирекорд по количеству новых случаев заболевания Covid-19. Существенный рост инфицирования наблюдается на протяжении последних 10 дней. Министр заявил о необходимости соблюдения рекомендаций Минздрава по профилактике распространения коронавирусной болезни: масочный режим, использование антисептиков и соблюдение социальной дистанции.





Минздрав инициирует введение максимально жесткого контроля за соблюдением карантинных ограничений, в том числе в транспорте, общественных местах, учреждениях торговли. Кроме того, министерство выступает за ограничение работы некоторых заведений, например, ночных клубов. Инициированный Минздравом жесткий контроль будет включать, в частности, наложение штрафов на нарушителей карантина.





На время карантина в Украине приостановлено действие нормы об обязательном прохождении профессионального медосмотра определенными категориями работников.





Правительство урегулировало вопрос финансирования роддома №4 (Киев). Проблема возникла из-за того, что этот перинатальный центр не был автономизирован и не мог заключить договор с НСЗУ. Ожидается, что в ближайшее время все процедуры будут завершены, это позволит НСЗУ начать финансирование роддома №4.

Брифинг Максима Степанова 19 июня

Ранее мы сообщали, что в Минздраве показали графику, сколько жизней унесла бы пандемия коронавируса в Украине без карантина.

Также "Страна" писала, что в Харькове не хватает персонала и мест в больнице для лечения пациентов с Covid-19.