Утром в пятницу, 19 июня, Петр Порошенко с семьей прибыл в Свято-Михайловский монастырь, где проходит панихида по его отцу Алексею Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

С Петром Порошенко в монастырь прибыли его супруга Марина, сын Михаил, дочери Александра и Евгения. Они прибыли к 10:20.

Также к этому времени приехали экс-генпрокурор Юрий Луценко с супругой Ириной.

Панихиду проводит митрополит Епифаний.

Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет умер отец экс-президента Алексей Порошенко. Он был депутатом Винницкого облсовета. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.

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