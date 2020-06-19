Порошенко с семьей прибыл в Свято-Михайловский монастырь на панихиду по отцу. Фото
Утром в пятницу, 19 июня, Петр Порошенко с семьей прибыл в Свято-Михайловский монастырь, где проходит панихида по его отцу Алексею Порошенко.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
С Петром Порошенко в монастырь прибыли его супруга Марина, сын Михаил, дочери Александра и Евгения. Они прибыли к 10:20.
Также к этому времени приехали экс-генпрокурор Юрий Луценко с супругой Ириной.
Панихиду проводит митрополит Епифаний.
Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет умер отец экс-президента Алексей Порошенко. Он был депутатом Винницкого облсовета. В 2012 году участвовал в выборах в Верховную Раду.
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