В Киеве, в пятницу, 19 июня, на улице Ивана Мазепы, 14, женщина с трехлетним ребенком выпали из окна четвертого этажа многоэтажного дома. Мать пострадавшей прокомментировала случившееся и рассказала, что у ее дочери была депрессия.

Об этом сообщает "Обозреватель".

Также мать пострадавшей женщины добавила, что ее дочь сильно избивал ее сожитель.

"Мы смотрели телевизор, я ей кушать приготовила и ребенку... Она в спальне была с ребенком..." , - так описала мать пострадавшей последние минуты перед происшествием.

Скриншот: "Обозреватель"

Отмечается, что точных данных о состоянии женщины и ее ребенка пока нет.

Мама пострадавшей рассказала о случившемся. Видео: Youtube/ "Обозреватель"

Ранее мы писали, что девушка выпала из окна 20-ти этажного дома в Киеве. От полученных травм она скончалась.

Также "Страна" сообщала, что во Львове девушка с перерезанными венами выпала из многоэтажки, после чего ее госпитализировали.