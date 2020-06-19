Представители Банка Англии и англиканской церкви извинились за некоторых своих должностных лиц, в прошлом связанными с работорговлей. Об этом сообщает газета Telegraph.

Университетский колледж Лондона провел исследование и составил базу данных, куда попали 47 тысяч британцев, которые после принятия закона об отмене рабства в стране в 1833 году получили от властей компенсацию в размере $31 млрд в пересчете на нынешние деньги. Такую компенсацию от правительства получали владельцы плантаций.

Специалистами установлено, что порядка 100 священников, в числе которых был и епископ, наживались за счет рабства, и все они принадлежали к англиканской церкви, которая назвала этот факт "источником стыда".

Доходы от работорговли получали также шесть управляющих Банка Англии и четыре директора. Банк пообещал не использовать их изображения и назвал период работорговли "неприемлемой частью английской истории".

Исследование и заявления произошли на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда, которого 25 мая задержали сотрудники полиции Миннеаполиса. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки как в США, так и за их пределами.

Как сообщала "Страна", в Лондоне произошли новые столкновения BLM и националистов, а в США снова убили темнокожего.

Также стало известно, что один из протестующих в США опрокинул на себя статую и впал в кому.