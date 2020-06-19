После того как четвертый день в Украине фиксируется антирекорд по зараженным коронавирусом, в Минздраве решили максимально ужесточить контроль над соблюдением карантинных мер в заведениях, магазинах и транспорте.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 19 июня сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Сегодня мы будем инициировать со стороны Минздрава максимально жесткий контроль по соблюдению теми или иными заведениями условий карантина", - сказал Степанов.

По его словам, коснется это, в том числе, и общественного транспорта, в котором украинцы, не придерживаются масочного режима, а также некоторых супермаркетов, где посетители перестали соблюдать социальную дистанцию.

"Мы считаем, что должны вводиться жесткие ограничения в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жесткие ограничения, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений, в том числе ночных клубов", - заявил министр.

Напомним, в Украине за сутки зафиксирован 921 новый случай коронавируса. Лидируют Черновицкая область и Киев.

Также мы сообщали, что ужесточение карантина в Украине может начаться уже с 22 июня.