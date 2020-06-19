Российские пограничники задержали в аннексированном Крыму гражданина Украины, пытавшегося переплыть через залив Сиваш, отделяющий полуостров от материка.

В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем г. Запорожье, передает издание "АиФ" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"При нем обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья", - говорится в сообщении российских ФСБэшников.

Напомним, ранее мы разбирались, что на самом деле произошло с украинским десантником, который ушел в Крым.

Как сообщала "Страна", власти так называемой "ЛНР" с пятницы, 19 июня, открывают на въезд и выезд контрольный пункт "Станица Луганская".

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