"Направлялся в Пермский край". ФСБ задержала гражданина Украины, пытавшегося переплыть Сиваш
Российские пограничники задержали в аннексированном Крыму гражданина Украины, пытавшегося переплыть через залив Сиваш, отделяющий полуостров от материка.
В ходе опроса выяснилось, что нарушитель является гражданином Украины 1987 года рождения, уроженцем г. Запорожье, передает издание "АиФ" со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"При нем обнаружена ID-карта гражданина Украины. Нарушитель пояснил, что конечной целью маршрута был Пермский край, где проживают его друзья", - говорится в сообщении российских ФСБэшников.
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