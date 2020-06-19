В Украине сегодня очередной антирекорд по коронавирусу - почти тысяча заболевших (921 случай). Всего таких антирекордов за неполный июнь было шесть.
С чем это связано? С одной стороны, резко выросло количество тестов. Однако, если проанализировать данные за текущий месяц - растет и процент заболевших к тестируемым. Что явно связано с ослаблением карантина.
"Страна" разбиралась в коронавирусной математике и ее последствиях.
Что с тестами и связан ли с ними антирекорд?
Если 1 июня было сделано 363 187 тестов ПЦР, то по состоянию на сегодня, 19 июня - их уже 542 247. То есть в среднем за эти девятнадцать дней делалось девять с половиной тысяч тестов в сутки.
Сравним эти данные с аналогичным количеством дней в мае. Известно, что на 8 мая ПЦР-тестов было сделано 159 155. А на 26-е - уже 301 736. То есть в среднем семь с половиной тысяч тестов в сутки.
Таким образом рост количества тестов в июне (7 500 против 9 500) составил 21%. Как это коррелируется с ростом числа заболевших?
В июне новых случаев стало 10 972. А за аналогичный период в мае - 7 389. То есть число новых больных выросло на 32%.
Из чего следует, что увеличение тестирования является главной, но не единственной причиной роста числа заболевших.
Если взять статистику только за июнь, то мы увидим две закономерности:
1. Больше тестов - больше больных. Два последних антирекорда были сделаны на увеличенном количестве тестов - за последние два дня их было сделано почти по 12 тысяч, что стало максимумом за месяц. Соответственно, в те же дни - 18 и 19 числа - были поставлены два рекорда по заболевшим.
2. Рост заболевших и без увеличения числа тестов. Судя по проценту заболевших к тестируемым, число больных в июне выросло и независимо от тестов.
Если с 1 по 7 июня выявленных больных было в районе 4-5% от протестированных, то с 8 по 14 июня их уже более 6%, а с 15 по 19 числа - 7-8%.
То есть, если в среднем выявляемость в начале месяца была 5%, а стала 7%, то мы имеем рост заболевших вне зависимости от тестов примерно на 28%.
Наглядно динамика болезни представлена в таблице (дни антирекордов помечены жирным шрифтом).
|Дата
|Новых случаев
|Смертей
|ПЦР-тестов
|19 июня
|921
|19
|11 805 (7,8%)
|18 июня
|829
|23
|12 106 (6,85%)
|17 июня
|758
|31
|10 659 (7,11%)
|16 июня
|666
|11
|9 376 (7,1%)
|15 июня
|656
|12
|7950 (8,25%)
|14 июня
|648
|9
|10 224 (6,34%)
|13 июня
|753
|10
|10 896 (6,91%)
|12 июня
|683
|16
|11 701 (5,84%)
|11 июня
|689
|21
|10 569 (6,52%)
|10 июня
|525
|23
|8 477 (6,19%)
|9 июня
|394
|13
|6 359 (6,2%)
|8 июня
|463
|9
|6 569 (7,05%)
|7 июня
|485
|11
|9 504 (5,1%)
|6 июня
|550
|15
|10 983 (5%)
|5 июня
|553
|15
|11 142 (4,96%)
|4 июня
|588
|12
|10 563 (5,57%)
|3 июня
|483
|8
|9 880 (4,89%)
|2 июня
|328
|9
|8 097 (4,05%)
|1 июня
|340
|10
|6 622 (5,13%)
В чем причины роста?
Очевидно, что увеличение доли заболевших к тестируемым вызвано смягчением карантина. Люди стали ездить в метро и транспорте, собираться в офисах, посещать заведения. Это закономерно вызвало прирост больных. И результат этот был, конечно, прогнозируемый.
Тем более, что с карантина власти начали выходить не по медицинским показателям, а по социально-экономическим - чтобы не допустить взрыва безработицы в стране. Болезнь на спад еще не пошла, и как только активизировались контакты между людьми, начался рост.
Одновременно Минздрав нарастил на 20% количество тестов, что вызвало новые антирекорды. Правда, МОЗ старается подать дело так, будто тестирование вообще не причем, а виноваты только украинцы.
"Все мы перепутали смягчения карантинных мероприятий с полной отменой ограничений. Полностью пренебрегаем рекомендациями Министерства здравоохранения: соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками, использование масок. Это первое.
Во-вторых, мы видим определенные вспышки в отдельных населенных пунктах – в том числе, они связаны с проведением тех или иных праздников, опять же, с несоблюдением карантинных ограничений", - заявил 16 мая глава Минздрава Максим Степанов.
В то же время, если брать соотношение мая к июню, увеличение тестов дало львиную долю прироста заболевших. И об этом министр не говорит. Понятно, почему - констатация этого факта ставит вопросы к Минздраву и власти в целом. Ведь получается, что власть реальной картиной по заболевшим не владеет, и делает так мало тестов, что при их увеличении практически аналогично растет и число заболевших.
Украина делает 12 400 тестов на один миллион человек. И находится по этому показателю в компании таких стран как Габон, Марокко, Непал, Экваториальная Гвинея и Ботсвана.
Для сравнения, другие страны бывшего СССР ушли далеко вперед. Азербайджан делает почти 40 000 тестов, Прибалтика - более 70 тысяч, Казахстан - 66 тысяч, Россия - 111 тысяч, Беларусь - 84 тысячи.
Очевидно, что с таким охватом тестирования Украина вообще рискует никогда не узнать реальных масштабов эпидемии.
Назад, на карантин?
Кабмин уже продлил адаптивный карантин до 31 июля и ужесточил критерии выхода из него. По ним большая часть областей не сможет ослабить существующие ограничения и более того - должна будет возвращать некоторые из старых.
Детально эту ситуацию мы обсуждали в материале Минус транспорт, кафе и спортзалы. Как новые критерии Кабмина вернут на жесткий карантин почти всю страну.
Правда, есть большие сомнения, что местные власти по всей стране пойдут на новые ограничения и запрут свои регионы на карантинный замок. Если снова закроют перевозки и магазины, малый бизнес разорится окончательно. А это новые бунты и акции протеста, которым власть ничего противопоставить не может. Да и не нужны они ей в преддверии местных выборов.
Тем более, что сами центральные власти, несмотря на рост заболевших, вводят все новые послабления - открывают полеты, въезд для иностранцев да и, судя по Зеленскому и другим vip-персонам, сами открыто нарушают карантин.
Очевидно, что возвращаться на жесткий вариант карантина хочет лишь Минздрав. Остальные - и Кабмин, и население - будут нести от этого одни только убытки. Поэтому на многие нарушения будут просто закрывать глаза.
Хотя не исключено, что если рост продолжится в геометрической прогрессии, то вернут все жесткие меры назад уже по-настоящему.