В Украине сегодня очередной антирекорд по коронавирусу - почти тысяча заболевших (921 случай). Всего таких антирекордов за неполный июнь было шесть.

С чем это связано? С одной стороны, резко выросло количество тестов. Однако, если проанализировать данные за текущий месяц - растет и процент заболевших к тестируемым. Что явно связано с ослаблением карантина.

"Страна" разбиралась в коронавирусной математике и ее последствиях.

Что с тестами и связан ли с ними антирекорд?

Если 1 июня было сделано 363 187 тестов ПЦР, то по состоянию на сегодня, 19 июня - их уже 542 247. То есть в среднем за эти девятнадцать дней делалось девять с половиной тысяч тестов в сутки.

Сравним эти данные с аналогичным количеством дней в мае. Известно, что на 8 мая ПЦР-тестов было сделано 159 155. А на 26-е - уже 301 736. То есть в среднем семь с половиной тысяч тестов в сутки.

Таким образом рост количества тестов в июне (7 500 против 9 500) составил 21%. Как это коррелируется с ростом числа заболевших?

В июне новых случаев стало 10 972. А за аналогичный период в мае - 7 389. То есть число новых больных выросло на 32%.

Из чего следует, что увеличение тестирования является главной, но не единственной причиной роста числа заболевших.

Если взять статистику только за июнь, то мы увидим две закономерности:

1. Больше тестов - больше больных. Два последних антирекорда были сделаны на увеличенном количестве тестов - за последние два дня их было сделано почти по 12 тысяч, что стало максимумом за месяц. Соответственно, в те же дни - 18 и 19 числа - были поставлены два рекорда по заболевшим.

2. Рост заболевших и без увеличения числа тестов. Судя по проценту заболевших к тестируемым, число больных в июне выросло и независимо от тестов.

Если с 1 по 7 июня выявленных больных было в районе 4-5% от протестированных, то с 8 по 14 июня их уже более 6%, а с 15 по 19 числа - 7-8%.

То есть, если в среднем выявляемость в начале месяца была 5%, а стала 7%, то мы имеем рост заболевших вне зависимости от тестов примерно на 28%.

Наглядно динамика болезни представлена в таблице (дни антирекордов помечены жирным шрифтом).

Дата Новых случаев Смертей ПЦР-тестов 19 июня 921 19 11 805 (7,8%) 18 июня 829 23 12 106 (6,85%) 17 июня 758 31 10 659 (7,11%) 16 июня 666 11 9 376 (7,1%) 15 июня 656 12 7950 (8,25%) 14 июня 648 9 10 224 (6,34%) 13 июня 753 10 10 896 (6,91%) 12 июня 683 16 11 701 (5,84%) 11 июня 689 21 10 569 (6,52%) 10 июня 525 23 8 477 (6,19%) 9 июня 394 13 6 359 (6,2%) 8 июня 463 9 6 569 (7,05%) 7 июня 485 11 9 504 (5,1%) 6 июня 550 15 10 983 (5%) 5 июня 553 15 11 142 (4,96%) 4 июня 588 12 10 563 (5,57%) 3 июня 483 8 9 880 (4,89%) 2 июня 328 9 8 097 (4,05%) 1 июня 340 10 6 622 (5,13%)

В чем причины роста?

Очевидно, что увеличение доли заболевших к тестируемым вызвано смягчением карантина. Люди стали ездить в метро и транспорте, собираться в офисах, посещать заведения. Это закономерно вызвало прирост больных. И результат этот был, конечно, прогнозируемый.

Тем более, что с карантина власти начали выходить не по медицинским показателям, а по социально-экономическим - чтобы не допустить взрыва безработицы в стране. Болезнь на спад еще не пошла, и как только активизировались контакты между людьми, начался рост.

Одновременно Минздрав нарастил на 20% количество тестов, что вызвало новые антирекорды. Правда, МОЗ старается подать дело так, будто тестирование вообще не причем, а виноваты только украинцы.

"Все мы перепутали смягчения карантинных мероприятий с полной отменой ограничений. Полностью пренебрегаем рекомендациями Министерства здравоохранения: соблюдение социальной дистанции, пользование антисептиками, использование масок. Это первое.

Во-вторых, мы видим определенные вспышки в отдельных населенных пунктах – в том числе, они связаны с проведением тех или иных праздников, опять же, с несоблюдением карантинных ограничений", - заявил 16 мая глава Минздрава Максим Степанов.

В то же время, если брать соотношение мая к июню, увеличение тестов дало львиную долю прироста заболевших. И об этом министр не говорит. Понятно, почему - констатация этого факта ставит вопросы к Минздраву и власти в целом. Ведь получается, что власть реальной картиной по заболевшим не владеет, и делает так мало тестов, что при их увеличении практически аналогично растет и число заболевших.

Украина делает 12 400 тестов на один миллион человек. И находится по этому показателю в компании таких стран как Габон, Марокко, Непал, Экваториальная Гвинея и Ботсвана.

Для сравнения, другие страны бывшего СССР ушли далеко вперед. Азербайджан делает почти 40 000 тестов, Прибалтика - более 70 тысяч, Казахстан - 66 тысяч, Россия - 111 тысяч, Беларусь - 84 тысячи.

Очевидно, что с таким охватом тестирования Украина вообще рискует никогда не узнать реальных масштабов эпидемии.

Назад, на карантин?

Кабмин уже продлил адаптивный карантин до 31 июля и ужесточил критерии выхода из него. По ним большая часть областей не сможет ослабить существующие ограничения и более того - должна будет возвращать некоторые из старых.

Детально эту ситуацию мы обсуждали в материале Минус транспорт, кафе и спортзалы. Как новые критерии Кабмина вернут на жесткий карантин почти всю страну.

Правда, есть большие сомнения, что местные власти по всей стране пойдут на новые ограничения и запрут свои регионы на карантинный замок. Если снова закроют перевозки и магазины, малый бизнес разорится окончательно. А это новые бунты и акции протеста, которым власть ничего противопоставить не может. Да и не нужны они ей в преддверии местных выборов.

Тем более, что сами центральные власти, несмотря на рост заболевших, вводят все новые послабления - открывают полеты, въезд для иностранцев да и, судя по Зеленскому и другим vip-персонам, сами открыто нарушают карантин.

Очевидно, что возвращаться на жесткий вариант карантина хочет лишь Минздрав. Остальные - и Кабмин, и население - будут нести от этого одни только убытки. Поэтому на многие нарушения будут просто закрывать глаза.

Хотя не исключено, что если рост продолжится в геометрической прогрессии, то вернут все жесткие меры назад уже по-настоящему.