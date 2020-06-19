В Свято-Михайловском монастыре в Киеве начинается панихида по отцу Порошенко. Фото
Утром в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре в Киеве, где в 10:00 начинается панихида по покойному Алексею Порошенко, немноголюдно.
Семьи Порошенко за 15 минут до церемонии на месте еще не было.
В храме стоит гроб с телом Алексея Порошенко. У гроба постоянно находятся две женщины, которые следят за порядком.
По территории монастыря ходит незначительное количество охраны.
Во время церемонии в храме будет присутствовать съёмочная группа. Оператор приехал с оборудованием для онлайн-трансляции.
На территорию монастыря, как и в сам храм, вход свободный.
К 10:00 на место уже приехали Артур Герасимов, София Федына, Николай Княжицкий, Яна Зинкевич, Степан Кубив, Николай Величкович, Андрей Парубий, Владимир Вятрович. Прибыла вся фракция "Евросолидарности".
Также у монастыря уже есть венки. Один из них - от Андрея Павелко.
А так выглядит автомобиль для перевозки гроба.
Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет умер отец экс-президента Алексей Порошенко.
"Страна" подробно писала о том, что мы запомним об отце Петра Порошенко.