Утром в пятницу, 19 июня, в Свято-Михайловском монастыре в Киеве, где в 10:00 начинается панихида по покойному Алексею Порошенко, немноголюдно.

Семьи Порошенко за 15 минут до церемонии на месте еще не было.

В храме стоит гроб с телом Алексея Порошенко. У гроба постоянно находятся две женщины, которые следят за порядком.

По территории монастыря ходит незначительное количество охраны.

Во время церемонии в храме будет присутствовать съёмочная группа. Оператор приехал с оборудованием для онлайн-трансляции.

На территорию монастыря, как и в сам храм, вход свободный.

К 10:00 на место уже приехали Артур Герасимов, София Федына, Николай Княжицкий, Яна Зинкевич, Степан Кубив, Николай Величкович, Андрей Парубий, Владимир Вятрович. Прибыла вся фракция "Евросолидарности".

Также у монастыря уже есть венки. Один из них - от Андрея Павелко.

А так выглядит автомобиль для перевозки гроба.

Напомним, 16 июня в возрасте 84 лет умер отец экс-президента Алексей Порошенко.

"Страна" подробно писала о том, что мы запомним об отце Петра Порошенко.