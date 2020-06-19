Населению Украины рекомендуется более сознательно соблюдать правила карантина в условиях распространения Covid-19, поскольку повторный "жесткий" карантин экономика Украины не выдержит.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телеканала "1+1" в четверг, 19 июня.

"Экономика Украины второго карантина не перенесет. Мы теряем деньги не только в креативных индустриях, в туризме, мы теряем много миллиардов денег. И очевидно, что начинать надо с себя и ответственность должна быть", - заявил он.

Также Ткаченко выразил удивление отношением людей к элементарным правилам безопасности: отсутствию защитных масок в общественных местах, не соблюдению социальной дистанции.

"Когда я вижу отсутствие масок в Верховной Раде, когда я вижу прыгающих людей на танцевальных площадках... Мы так можем допрыгаться до объявления второго карантина", - добавил чиновник.

Видео: youtube.com/ТСН

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксировали четвертый антирекорд по числу заболевших коронавирусом. Таких людей уже официально почти 35 000.

При этом в Минздраве показали графику, сколько жизней унесла бы пандемия коронавируса в Украине без карантина.