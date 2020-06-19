В Украине, где сегодня установлен четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом, общее число инфицированных 19 июня достигло 34 984 человек. Стремительнее всего число заболевших растет во Львовской и Ровенской областях, где за сутки выявили более 100 новых пациентов с Covid-19.

Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале.

Так, по состоянию на 9:00 пятницы, 19 июня, в Украине уже 34 984 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 985 летальных, 16 033 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.

Статистика распространения коронавируса по регионам на 19 июня:

Черновицкая область - 4211 случаев (+76);

Киев - 4176 случаев (+92);

Львовская область - 3540 случаев (+142);

Ровенская область - 2693 случая (+121);

Киевская область - 2142 случая (+23);

Закарпатская область - 1960 случаев (+78);

Ивано-Франковская область - 1940 случая (+47);

Харьковская область - 1744 случая (+37);

Волынская область - 1673 случая (+63);

Тернопольская область - 1605 случаев (+63);

Винницкая область - 1596 случаев (+33);

Житомирская область - 1201 случай (+47);

Одесская область - 1200 случаев (+12);

Днепропетровская область - 1021 случай (+0);

Хмельницкая область - 608 случаев (+21);

Кировоградская область - 604 случая (+0);

Черкасская область - 585 случаев (+17);

Запорожская область - 547 случаев (+6);

Черниговская область - 459 случаев (+11);

Донецкая область - 350 случаев (+1);

Николаевская область - 338 случаев (+15);

Полтавская область - 289 случаев (+2);

Сумская область - 246 случаев (+10);

Херсонская область - 185 случаев (+1);

Луганская область - 71 случай (+3).

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня в Центр поступило 1 192 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 76 946 таких сообщений.

Напомним, всего за месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 80%.

Также мы писали, что в Украине за месяц вдвое возросло число новых случаев коронавируса: в Минздраве винят самих украинцев.