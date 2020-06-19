Новый антирекорд по Covid-19. Минздрав показал статистику по регионам Украины
В Украине, где сегодня установлен четвертый антирекорд по зараженным коронавирусом, общее число инфицированных 19 июня достигло 34 984 человек. Стремительнее всего число заболевших растет во Львовской и Ровенской областях, где за сутки выявили более 100 новых пациентов с Covid-19.
Об этом свидетельствует официальная статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канале.
Так, по состоянию на 9:00 пятницы, 19 июня, в Украине уже 34 984 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19, из них 985 летальных, 16 033 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 921 новый случай. Всего проведено 542 247 тестирований методом ПЦР.
Статистика распространения коронавируса по регионам на 19 июня:
Черновицкая область - 4211 случаев (+76);
Киев - 4176 случаев (+92);
Львовская область - 3540 случаев (+142);
Ровенская область - 2693 случая (+121);
Киевская область - 2142 случая (+23);
Закарпатская область - 1960 случаев (+78);
Ивано-Франковская область - 1940 случая (+47);
Харьковская область - 1744 случая (+37);
Волынская область - 1673 случая (+63);
Тернопольская область - 1605 случаев (+63);
Винницкая область - 1596 случаев (+33);
Житомирская область - 1201 случай (+47);
Одесская область - 1200 случаев (+12);
Днепропетровская область - 1021 случай (+0);
Хмельницкая область - 608 случаев (+21);
Кировоградская область - 604 случая (+0);
Черкасская область - 585 случаев (+17);
Запорожская область - 547 случаев (+6);
Черниговская область - 459 случаев (+11);
Донецкая область - 350 случаев (+1);
Николаевская область - 338 случаев (+15);
Полтавская область - 289 случаев (+2);
Сумская область - 246 случаев (+10);
Херсонская область - 185 случаев (+1);
Луганская область - 71 случай (+3).
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 19 июня в Центр поступило 1 192 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 76 946 таких сообщений.
Напомним, всего за месяц заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на 80%.
Также мы писали, что в Украине за месяц вдвое возросло число новых случаев коронавируса: в Минздраве винят самих украинцев.