Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять за основу проект Закона Украины №3236-1 "О внесении изменений в статью в декрет Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине", проект которого уже зарегистрирован в ВР.

Об этом пишет "Судебно-юридическая" газета.

Автором законопроекта стал председатель Комитета Данил Гетманцев. Суть его в том, чтобы существенно увеличить размеры ставок государственной пошлины на некоторые нотариальные действия, совершаемые государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских Советов народных депутатов.

Так, пошлина вырастет:

за оформление завещаний в 300 раз - с 0,05 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан;





на поручения на право пользования и распоряжения имуществом, кроме транспортных средств, - в 150 - 300 раз (с 0,03 до 10 минимумов);





на право распоряжения транспортными средствами - в 50-100 раз (с 0,1 до 10 минимумов);





на верификацию копий документов и выписок из них - в 100 раз (с 0,01 до 1 минимумов за каждую страницу);





на подлинность подписи на документах - в 500 раз (с 0,02 до 10 минимумов за каждый документ).

Кроме того, за передачу заявлений граждан, государственных учреждений, предприятий и организаций другим гражданам, предприятиям и организациям госпошлина увеличивается в 17 раз - с 0,03 до 0,5 минимумов, а за выдачу дубликатов нотариально заверенных документов - в 167 раз (с 0,03 до 5 минимумов).

Необходимость данных изменений авторы законопроекта объясняют тем, что размер ставок был установлен декретом Кабинета Министров Украины "О государственной пошлине" еще в 1993 году и некоторые его положения уже устарели, а потому нуждаются в корректировке. Прежде всего авторы хотят предотвратить уменьшение доходов местных бюджетов, куда поступает государственная пошлина.

Размер необлагаемого минимума доходов граждан, установленный пунктом 5 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса Украины для применения при ссылках на НМДГ в законах или иных нормативно-правовых актах, действительно, составляет всего 17 гривен. Однако окончательные суммы, в зависимости от объемов и количества документов, после изменений все равно могут быть совсем не мелкими.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады уже указывало, что при таком подходе "увеличение ставок государственной пошлины определенным образом создаст для отдельных (малообеспеченных) лиц препятствия к реализации законных, в том числе, конституционных, прав".

Также эксперты считают сомнительным акцент на фискальной (бюджетообразующих) функции государственной пошлины, несмотря на его правовую природу, в качестве платы за услугу, которая должна обеспечивать компенсацию расходов на ее предоставление.

Еще одну интересную вещь обнаружили в разделе II законопроекта, где указано, что "этот закон вступает в силу с 1 июля 2020 года". Это не согласуется с требованиями пп. 4.1.9 п. 4.1 ст. 4 Налогового кодекса Украины, которым определен принцип стабильности налогового законодательства Украины, по содержанию которого налоги и сборы, их ставки, а также налоговые льготы не могут изменяться в течение бюджетного года.

В профильном комитете обещают доработать указанный законопроект с учетом замечаний и предложений субъектов права законодательной инициативы. О чем именно идет речь, пока не известно.

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