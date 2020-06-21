Сегодня, 21 июня, в Украине отмечают профессиональный день медработника. Тех, кто давал клятву Гиппократа и чья профессия считается не только одной из самых сложных, но и опасных. В этом году праздник сильно отличается от предыдущих из-за пандемии коронавируса. В столице каждый седьмой зараженный коронавирусом - это медик, регулярно сталкивающийся с заболеванием и смертями, но продолжающий ходить на работу.

Работа медика поражает многозадачностью - регулярные обходы, общение с родственниками и сообщение им новостей, работа с персоналом и их жалобами, прием оборудования, написание историй болезней, консультации и это далеко не полный список. И так каждый день.

Медработники инфекционных отделений - настоящие герои нашего времени, их работа незаменима. Количество заболеваний Covid-19 растет с каждым днем, а условия в стационарах оставляют желать лучшего. Украинские доктора-инфекционисты подозревают, что Украина идет по итальянскому сценарию заболевания Covid-19, поэтому в больницах начинают подготавливать больше коек.

Хотелось бы в профессиональный день медицинских работников пожелать им стойкости и профессионализма, скорейшего выздоровления их пациентам. Чтобы вернулись нормальные смены, а не круглосуточные, зарплата стала в десятки раз больше, а койки в больницах стали бы свободными.

История праздника

В Украине (как и в России, Беларуси и Казахстане) день медика отмечают каждый год в третье воскресенье июня. Праздник установили в июне 1994 года указом президента Леонида Кравчука. Инициаторами были работники учреждений здравоохранения. Впрочем, это не единственный праздник врачей. Так, 12 мая свой профессиональный праздник отмечают медсестры, а каждый год в первый понедельник октября отмечается Международный день врача (в этом году выпадает на 5 октября).

Кстати, у медработников есть ряд примет:

Подменять коллегу на работе или меняться дежурствами - к трудному рабочему дню.

Последнее ночное дежурство перед отпуском - самое сложное.

Если уснуть в носках на дежурстве, обязательно разбудят.

Опрокинуть в палате стул - к новому пациенту.

Уронить историю болезни - к осложнениям.

Перекладывать пациента с одной кровати на другую - предстоит длительное лечение.

Бьющаяся в окно палаты птица — предвестник смерти одного из больных.

Поздравления с Днем медика-2020

С Днем медика! Желаю работать с улыбкой и быть всегда в хорошей форме!

С Днем медика, дорогие! Верим, что коронавирус устанет раньше нас, мы сможем снять защитные спецкостюмы и собраться на корпоративе в эффектных платьях, чтобы весело танцевать и радоваться жизни!

Бажаємо міцного здоров'я, бадьорості, гарного настрою і всього самого найкращого в вашій важливій ​​професії!

Поздравляю с Днем медика! Огромная благодарность и уважение, что в такой непростой ситуации остаетесь специалистом своего дела, который рискуя собственной жизнью несет главный груз эпидемии на своих плечах. Не теряем надежды отпраздновать позже! С праздником!

Дорогие коллеги, с профессиональным днем медработника! Желаю боевого и решительного настроя, чтобы справиться со всеми вызовами на передовой!

Мы сменим в скором будущем на белые палаты вид

И сможем под гитару спеть, как побежденным пал ковид!

С праздником лучшего доктора в мире,

Который умеет острить и шутить,

Готовы карантинить хоть месяц в квартире,

Чтоб нашего специалиста не заразить.

Главным врачам Украины передаем низкий поклон,

Благодарим за спасение, желаем чтоб Covid-19 был прекращен!

Сегодня поздравляем тех, кто носит имя "медработник",

Пусть ждет вас в будущем успех и мысли будут беззаботны!

Наш дорогой семейный врач, хотим поздравить с профессиональным днем медработника! Сказать спасибо за чуткое сердце, доброе отношение и пожелать всяческих успехов дома и на работе.

С днем медработника! Пусть поскорее вирус пройдет и снимут все ограничения, жизнь вернется в прежний режим, а на выходных будут ждать развлечения!

Бажаємо свято зустріти в спокійній та душевній атмосфері: в близькому сімейному колі або поспілкуватися з колегами не на робочі теми.

Діагнозів - точних, анамнезів - швидких,

Вчинків впевнених та відпусток тривких,

А ще пацієнти щоб були вдячні,

Колеги - досвідчені та роботящі.

Бажаємо переможних кроков у житті, кар'єрного зростання, високої зарплати, всього натхненно досягати, без тахікардії досягати успіху і щоб вам ніколи не відмовляли в "донорах" справжнього щастя!