В Минске, вчера 18 июня, выстроилась многокилометровая протестная очередь у пикетов, на которых собирались подписи за соперников Александра Лукашенко на августовских президентских выборах.

Это акция в поддержку активистов и политиков, задержанных в ходе президентской избирательной кампании, передает "Радио Свобода".

"Цепь солидарности" начала формироваться на проспекте Независимости около 18:00 по минскому времени (совпадает с киевским) у пикетов кандидатов в президенты Юрия Губаревича, Николая Козлова, Ольги Ковальковой. "Сегодня белорусы стали в очередь за свободой и потребовали к себе достойного отношения", - заявила Ковалькова агентству БелаПАН.

К 22:00 "цепь солидарности" растянулась вдоль проспекта Независимости примерно на пять километров. Водители сигналили участникам акции в знак солидарности, из автомобилей звучала песня Виктора Цоя "Перемен". Милиция частично перекрыла проспект.

Белорусский правозащитный центр "Весна" сообщил, что в ней приняли участие больше двух тысяч человек.

Напомним. что 18 июня в Минске был задержан кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико. Власти назвали его "руководителем противоправной деятельности" в "Белгазпромбанке", который Бабарико возглавлял 20 лет. Ранее против ряда бывших и нынешних сотрудников "Белгазпромбанка" возбудили уголовное дело о неуплате налогов и отмывании денег.

Еще одного оппозиционера - блогера Сергея Тихановского (формально в президентской гонке участвует его жена) - задержали 29 мая по делу о насилии в отношении сотрудников милиции. Ему предъявлены обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Как сообщала "Страна", Александр Лукашенко подарил Зеленскому белорусские вышиванки и пригласил с официальным визитом в Беларусь. В своем послании Лукашенко отметил, что белорусская вышивная рубашка "подчеркивает и особенность, и культурную взаимосвязь, и близость наших народов", а также пожелал, чтобы эта вышиванка стала "оберегом и знаком глубокой дружбы между белорусами и украинцами".

Напомним, что ранее в Беларуси коронавирусом за сутки заразились 700 человек.