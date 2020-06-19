В Украину направились освобожденные из плена 14 украинских моряков судна "Рута". Они провели в камерах одной из тюрем в Ливии три года. Это жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей, передает пресс-служба Фонда помощи морякам "Ассоль".

Спецрейс, которым возвращаются члены экипажа "Руты", ожидается в Киеве около 13:00 в пятницу, 19 июня.

В апреле 2017 года военно-морские силы Ливии с применением оружия захватили два судна, одно из них - танкер "Рута" - было под флагом Украины. Ливийские власти арестовали экипаж "Руты", 14 украинцев, по обвинению в незаконной перевозке нефти.

Танкер принадлежит государству Украина и находится на балансе Одесского порта. С 2005 года судно передали в аренду компании-фрахтовщику "Manchester Shipping S.A".

Согласно международным морским конвенциям, члены экипажа отвечают лишь за доставку грузов. И не несут ответственности за лицензии и разрешения на транспортировку грузов. За это отвечает собственник груза.

Как сообщала "Страна", затонувший у берегов Одессы танкер Delfi хотят поднять с помощью воздушных баллонов. Он утонул около одесского пляжа "Дельфин" в ноябре 2019 года.

Напомним, что из-за карантина на кораблях оказались заложниками десятки тысяч моряков по всему миру.