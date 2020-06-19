В четверг, 18 июня, президент Украины Владимир Зеленский выступал на видеоконференции лидеров Восточного партнерства с участием руководства ЕС, глав государств Восточного партнерства и глав всех государств-членов ЕС. Он заявил, что наша страна стремится к полноправному членству в Европейском Союзе.

Об этом написал он в своем Twitter в четверг, 18 июня.

"Восточное партнерство не должно ограничивать амбиции. Кому-то достаточно политического диалога, кому-то - стратегического партнерства с ЕС, кто стремится к интеграции в общий рынок на основе "четырех свобод", а кто-то, как Украина, требует полноправного членства в ЕС", - написал президент.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский напомнил, что сначала целью инициативы было развитие сообщества ЕС с партнерами, разделяющими европейские ценности и принципы. И добавил, что преимуществами такого объединения должны пользоваться все граждане стран-участниц.

Президент выразил уверенность в возможности совместно преодолеть вызовы, в частности последствия пандемии Covid-19, с помощью углубления интеграции и увеличения координации между странами, а не благодаря политической самоизоляции и протекционизму.

"Эта встреча - прекрасная возможность обсудить дальнейшее сотрудничество для выхода из текущего кризиса и преодоления подобных вызовов в будущем. Перед нами стоят очень непростые задачи: защитить жизнь и здоровье граждан, восстановить межчеловеческие и деловые контакты, вывести экономику из кризисной траектории", - сказал президент.

Также он поблагодарил ЕС за поддержку, в том числе за новую программу макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро, которая является важной и своевременной.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина рассчитывает на сотрудничество с ЕС в закупке вакцины против Covid-19, как только она будет изготовлена. Кроме того он отметил, что наша со страна со своей стороны также поддерживала европейских партнеров. В частности, украинские медики пришли на помощь итальянским коллегам, а украинские самолеты доставляли медицинские грузы во многие страны Евросоюза.

"Уверен, лозунг Stronger Together сегодня актуален как никогда", - подытожил президент Украины.

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