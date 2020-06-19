Разновидность коронавируса, который выявили на оптовом рынке в Пекине "Синьфади", оказалась старше тех штаммов, которые распространяются в Европе.

Данные о новой разновидности коронавируса, пришедшей в Китай из Европы, привел эпидемиолог Лю Цзюнь, его слова приведены в статье на сайте Государственного надзорного комитета КНР.

Для этого специалисты проводили анализ и выясняли, у какого вируса произошло больше мутаций. Чем их больше, тем новее считается вирус, передает Газета.

Вирус с наименьшим количеством изменений является первичным, то есть, и возраст его выше. Изучив образцы с рынка в Пекине, ученые обнаружили, что данный вирус пришел из Европы, но у него есть ряд отличий от циркулирующих по европейским странам штаммов. То есть, он старше современных европейских штаммов.

По словам Цзюня, определить, как этот коронавирус попал на пекинский рынок, весьма сложно. Он мог оказаться в партии замороженных продуктов и с ними прибыть из-за границы.

"Во время перевозки, пребывая в замороженном состоянии, вирус не мог эволюционировать, поэтому у него не происходили мутации", - предположил эксперт.

По состоянию на утро 18 июня, в Пекине выявили 21 новый случай Covid-19 и трех бессимптомных носителей, все они имеют отношение к оптовому рынку.

Как сообщала "Страна", коронавирус COVID-19 не возник на рынке морепродуктов в Ухани, а имел множество неопознанных источников, от которых и попал на рынок морепродуктов. К такому выводу пришли японские и тайванские ученые.

Мы разбирались, зачем власти США обвинили Пекин в создании коронавируса.