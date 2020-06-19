Президент США Дональд Трамп сообщил, что подумает над тем, чтобы рассекретить документы о том, что называют Розуэлльским инцидентом, речь идет о якобы крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году.

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канал.

"Трамп сообщил, что знает много интересного о предполагаемом крушении НЛО в штате Нью-Мексико в 1947 году, и не исключил, что информация об этом инциденте может быть рассекречена", - идет речь в сообщении.

Предполагаемое крушение неопознанного летающего объекта около города Розуэлл в штате Нью-Мексико произошло в июле 1947 года. Согласно официальным данным ВВС США, обнаруженный объект являлся метеозондом, использовавшимся в рамках секретной программы "Могол". Несмотря на это, инцидент стал причиной появления различных теорий заговора.

В 2019 году Дональд Трамп заявил, что сам в инопланетян это не верит. На вопрос о том, правда ли, что на одной из военно-воздушных баз США хранятся обломки НЛО, президент США ответил, что не располагает подобными данными.

Как сообщала "Страна", 14 июня 2020 бизнесмену, миллиардеру, многодетному отцу и 45-му президенту США Дональду Трампу исполнилось 74 года. Чтобы обуздать его неуемную энергию, в 13 лет его перевели в Нью-Йоркскую военную академию - частное учебное заведение для мальчиков.

Напомним, что соперник Дональда Трампа по ноябрьским президентским выборам пригрозил ему военным переворотом.