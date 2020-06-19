По состоянию на утро пятницы, 19 июня, в Украине зафиксировано уже 34 984 случая заражения коронавирусной инфекцией. Вчера, 18 июня, в нашей стране было отмечено 34 063 случая.

За сутки в стране отмечено 921 новый случай заражения. Это новый, уже четвертый антирекорд за последние дни. Также за сутки в Украине от Сovid-19 умерло 19 человек. С начала эпидемии скончались уже 985 пациентов.

Об этом передает официальный сайт СНБО.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай передал ВОЗ данные о геноме пекинского коронавируса. Власти Китая обнародовали результаты научных исследований и передали во Всемирную организацию здравохранения (ВОЗ) данные генома нового опасного коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине и уже привел к новой вспышке инфекции неделю назад.