Руководство Facebook удалило 88 политических сообщений, опубликованных от лица президента США Дональда Трампа, его избирательной кампании и вице-президента Майка Пенса. В их оформлении нашли фрагмент, трактованный как "разжигание ненависти".

Сообщается, что в указанных сообщениях присутствовал красный перевернутый треугольник, который нацисты использовали для идентификации политических заключенных. Политика Facebook запрещает использовать такие символы.

Как сообщала "Страна", для президента США Дональда Трампа, который пошел на второй избирательный срок, эта предвыборная кампания будет невероятно сложной. Президентские выборы в США в 2020 году назначены на 3 ноября 2020 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что при нем Америка заканчивает "эру бесконечных войн" и больше не будет вмешиваться в чужие дела.