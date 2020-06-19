Власти Китая обнародовали результаты научных исследований и передали во Всемирную организацию здравохранения (ВОЗ) данные генома нового опасного коронавируса, который был выявлен на рынке в Пекине и уже привел к новой вспышке инфекции неделю назад.

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Центр по контролю и профилактике заболеваний КНР опубликовал данные не только генома вируса, найденного у заболевших в Пекине, но и данные генома Covid-19, который был обнаружен в образцах с окружающей среды.

"Центр передал данные об эпидемиологической ситуации и геноме вируса для общего пользования международным сообществом", - заявили власти Китая.

Напомним, на прошлой неделе на одном из крупнейших рынков Пекина "Синьфади" нашли коронавирус. Сначала заболел 52-летний мужчина, а позже заразились 25-летний и 37-летний мужчины. Проведя внутреннее расследование, власти пришли к выводу, что зараженный лосось был поставлен с рынка морепродуктов "Цзиншэнь". Всех, кто имел отношение к импортированной рыбе, поместили на карантин.

Ранее "Страна" сообщала, что выявленный в Пекине коронавирус может быть еще опаснее, чем уханьский.