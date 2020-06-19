Вчера, 18 июня, на Дальнем Востоке России произошла трагедия. Здесь, на острове Сахалин, медведь вышел в поселок и загрыз пожилую женщину на глазах у ее соседей.

Дикое животное оказалось на территории садоводческого некоммерческого товарищества и напало на пожилую женщину. После этого медведь потащил ее в лес. По словам соседей, они, услышав крики, выбежали на улицу и пытались спасти пенсионерку, но животное стало бросаться и на них.

"Женщина погибла", - заявили в экстренной службе региона, как передает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

Другие дачники во время атаки медведя не пострадали. На место ЧП прибыли лесники и сотрудники правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что в России медведь напал на артиста цирка-шапито прямо во время выступления.