Для президента США Дональда Трампа, который пошел на второй избирательный срок, эта предвыборная кампания будет невероятно сложной.

Нынешний глава Белого дома уже назвал главную причину, по которой он может проиграть выборы демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп уверен, что для него вероятность проиграть президентские выборы в ноябре 2020 года будет выше, если голосование пройдет так же и по почте.

"Голосование по почте - это единственный способ, которым я могу проиграть", - заявил Трамп в интервью The Washington Times, как передает Интерфакс.

Он пояснил, что демократы "жульничают, грабят и воруют", не отправляя избирательные бюллетени в районы, где много сторонников Республиканской партии.

Президент США также заявил, что считает бывшего вице-президента Джо Байдена более слабой кандидатурой, чем была Хилари Клинтон в 2016 году.

"Он слабее, но аппарат сильнее, потому что они (демократы - Ред.) в отчаянии", - отметил Трамп.

Ранее Трамп уже критиковал голосование по почте. Из-за этого сервис микроблогов Twitter пометил два его поста как содержащие недостоверную информацию. Президентские выборы в США в 2020 году назначены на 3 ноября 2020 года.

Ранее "Страна" сообщала, что Дональд Трамп обозвал Болтона скучным дураком.