В ночь на 19 июня Печерский районный суд все таки поставил точку в истории с задержанием председателя Херсонской облгосадминистрации Владислава Мангера, который является главным подозреваемым в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Судьи назначили ему меру пресечения в виде содержания под стражей вплоть до 28 июля и без внесения залога.

Об аресте Владислава Мангера сообщили активисты из движения "Кто заказал Катя Гандзюк?" в Facebook.

"Прокурор Андрей Синюк сообщил, что судья изменила Мангеру меру пресечения на содержание под стражей до 28 июля без возможности внесения залога. Спасибо всем за поддержку! Ждем обвинительный приговор", - написали активисты.

Ранее "Страна" сообщала, что Мангера задержали, чтобы оправдаться перед радикалами из-за Стерненко.