Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня

В Минздраве показали, сколько украинцев заболели коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 19 июня. За последние сутки заразился еще 921 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

Винницкая обл. - 1 596 (990 выздоровели)

Волынская обл. - 1 673 (548 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)

Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)

Житомирская обл. - 1 201 (609 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1 960 (833 выздоровели)

Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)

Киев - 4 176 (1332 выздоровели)

Киевская обл. - 2 142 (994 выздоровели)

Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)

Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)

Львовская обл. - 3 540 (663 выздоровели)

Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)

Одесская обл. - 1 200 (510 выздоровели)

Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)

Ровенская обл. - 2 693 (1467 выздоровели)

Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1 605 (1050 выздоровели)

Харьковская обл. - 1 744 (812 выздоровели)

Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 608 (474 ​​выздоровели)

Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)

Черновицкая обл. - 4 211 (1470 выздоровели)

Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

"Подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. В госпитализации нуждались 9 767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 542 247, методом ИФА - 115 494.

Напомним, итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще за декабрь 2019 года. Это говорит о том, что вирус распространялся по стране уже в это время.

Как сообщала "Страна", у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.