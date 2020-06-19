Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня
В Минздраве показали, сколько украинцев заболели коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 19 июня. За последние сутки заразился еще 921 человек.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:
- Винницкая обл. - 1 596 (990 выздоровели)
- Волынская обл. - 1 673 (548 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)
- Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)
- Житомирская обл. - 1 201 (609 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1 960 (833 выздоровели)
- Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)
- Киев - 4 176 (1332 выздоровели)
- Киевская обл. - 2 142 (994 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)
- Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)
- Львовская обл. - 3 540 (663 выздоровели)
- Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)
- Одесская обл. - 1 200 (510 выздоровели)
- Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)
- Ровенская обл. - 2 693 (1467 выздоровели)
- Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1 605 (1050 выздоровели)
- Харьковская обл. - 1 744 (812 выздоровели)
- Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 608 (474 выздоровели)
- Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 4 211 (1470 выздоровели)
- Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).
"Подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. В госпитализации нуждались 9 767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.
Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 542 247, методом ИФА - 115 494.
Напомним, итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще за декабрь 2019 года. Это говорит о том, что вирус распространялся по стране уже в это время.
Как сообщала "Страна", у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат.