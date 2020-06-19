Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня. Фото: "Страна"

В Минздраве показали, сколько украинцев заболели коронавирусом в разных областях страны по состоянию на 19 июня. За последние сутки заразился еще 921 человек.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook:

  • Винницкая обл. - 1 596 (990 выздоровели)
  • Волынская обл. - 1 673 (548 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 1021 (758 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 350 (142 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 1 201 (609 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1 960 (833 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 547 (385 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1940 (1064 выздоровели)
  • Киев - 4 176 (1332 выздоровели)
  • Киевская обл. - 2 142 (994 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 604 (502 выздоровели)
  • Луганская обл. - 71 (52 выздоровели)
  • Львовская обл. - 3 540 (663 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 338 (264 выздоровели)
  • Одесская обл. - 1 200 (510 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 289 (262 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 2 693 (1467 выздоровели)
  • Сумская обл. - 246 (178 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1 605 (1050 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 1 744 (812 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 185 (174 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 608 (474 ​​выздоровели)
  • Черкасская обл. - 585 (388 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 4 211 (1470 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 459 (112 выздоровели).

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня

"Подтверждено 34 984 случая COVID-19, из них 16 033 выздоровели, 985 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 921 случай. В госпитализации нуждались 9 767 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 343 пациента. 25 217 больных находились на амбулаторном лечении", - указано в сообщении.

Всего проведено исследований в Украине методом ПЦР - 542 247, методом ИФА - 115 494.

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня

Опубликована карта распространения коронавируса в Украине по областям на 19 июня

Напомним, итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще за декабрь 2019 года. Это говорит о том, что вирус распространялся по стране уже в это время. 

Как сообщала "Страна", у одного из сотрудников Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) зафиксировали коронавирус - его первый тест показал положительный результат. 

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