Крупное турецкое издание "Нurriyet" опубликовало статью о Елене Зеленской, которая заразилась коронавирусом. Однако они поставили на главную фотографию к статье не фото Зеленской, а фото певицы Веры Брежневой.

Об этом сообщает издание "Главком".

Издание приводит фото страницы газеты, на котором видно, что вместо семейного фото президента Украины с женой журналисты поставили к статье постер из фильма "8 лучших свиданий", где роль семейной пары сыграли как раз Владимир Зеленский и Вера Брежнева.



Фото: Главком

Статья вышла в печать 17 июня. Нurriyet - крупнейшая турецкая газета. Ее тираж состоянию на прошлый год был более 300 000 экземпляров.

Впоследствии издание исправило ошибку в выпуске на сайте.

Стоит отметить, что это не первый ляп турецких СМИ. Недавно другое издание Haber Chаnnel назвал первую леди Украины Ольга, а не Елена.

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Ранее "Страна" писала, что Зеленский из-за болезни жены ушел на самоизоляцию.

В среду, 16 июня, первую леди госпитализировали.

Сейчас она проходит антибактериальную терапию и находится на изоляции.