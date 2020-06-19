Власти Киева ищут инвестора для сооружения канатной дороги через Днепр от Арки дружбы народов до Труханова острова распоряжением № 864.

Об этом сообщает КГГА.

Конкурсная комиссия изберет подрядчика, а заказчиком указано коммунальное предприятие по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

Согласно планам, длина канатной дороги составит 530 метров. Проект будет без фундамента - сборно-разборочный.

Отмечается, что проект строительства включает в себя рекреационную инфраструктуру и не приведет к повреждению объектов культурного наследия.

Стоит отметить, что первые планы по строительству канатной дороги между аркой и Трухановым островом планировалось еще в 2016 году.

Напомним, в Киеве планируют демонтировать канатную дорогу (троллей) через Днепр из-за нарушений мер безопасности и жалоб от клиентов. Формально она незаконна.

Как сообщала "Страна", в 2017 году, австрийская компания Doppelmayr изучает возможность строительства канатной дороги в Киеве. Об этом заявил Киевский городской председатель Виталий Кличко.