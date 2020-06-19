Умер конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев. Он - сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Сергей Хрущев скончался в возрасте 84 лет.

Об этом сообщил его друг, бывший дипломат Марк Гаррисон, передает газета "Известия".

Отмечается, что Хрущев умер в США 18 июня.

"Простите, не могу сказать вам больше сейчас - это трагическая ситуация", - заявил Гаррисон.

Ранее "Страна" писала, что в январе в Москве была найдена мертвой Галина Шумова, которая была женой сына генсека СССР Никиты Хрущева Сергея. 85-летнюю женщины обнаружил ее внук в квартире на Ломоносовском проспекте, 18.

Также мы рассказывали, что водитель фургона, в который вечером 8 июня лоб в лоб на огромной скорости влетел на внедорожнике пьяный актер Михаил Ефремов, умер в московской больнице.