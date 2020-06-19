Минздрав опубликовал анализ нынешней ситуации в Украины по сравнению со всемирным положением, а также показал, сколько украинцев могли бы умереть от осложнений, если бы карантин не был введен.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, если бы власти не ввели карантин 12 марта, к концу года количество умерших от осложнений коронавируса могло достигнуть в среднем 125 тысяч человек.

При том же условии, сейчас Украины проходила бы пик заболеваемости коронавирусом со смертностью от тысячи до трех тысяч человек в сутки.

При любом сценарии введение карантина помогло спасти жизни в среднем около 120 тысяч украинцев.

Сейчас смертность от коронавируса соответствует желтой линии, однако дальнейшее развитие событий покажет, нужно ли снова ужесточать карантин.

Отмечается, что к концу года коронавирусом могут переболеть от 120 до 650 тысяч граждан.

Несмотря на частичное ослабление карантина, до 31 июля (пока что) остается в силе обязательное ношение масок в общественных местах, ограничение посетителей заведения, число пассажиров общественного транспорта в соответствии с количеством сидячих мест, все еще будут закрыты детские оздоровительные зоны.

Постановлением Кабмина введены новые показатели готовности областей к смягчению или ужесточению карантина. В частности: загруженность больничных коек (не более 50%); тестирование (не менее 24 на 100 тысяч населения); определение больных (соотношение новых случаев с тестированием - не более 11%); динамика (недельное изменение коэффициента определяемости);

Это будет выглядеть так:

Также Минздрав опубликовал сравнение ситуации с коронавирусом в Украине и ОРВИ в других странах.

В Беларуси, России и Молдове фиксируется самая высокая заболеваемость коронавирусом.

Также украинцам показали темпы роста заболеваемости после первого июня.

Отмечается, что обнаруженные случае коронавируса - только треть реальной ситуации, как в мире, так и в Украине.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановил отменять ослабление карантинных ограничений в случае, если ситуация в городе или регионе ухудшается в течение трех дней подряд. То есть, если показатели инцидентности, загруженности больничных коек и скорости тестирования населения не будет улучшаться за испытательный срок в трое суток.

Как сообщала "Страна", в Киеве могут пересмотреть решение о смягчении карантина с 5 июня из-за роста инцидентности заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. Также он поставил под сомнения, что показатель заболеваемости позволяет столице полноценно открыть рестораны.

Также "Страна" писала, что 3 июня в отрицательном списке областей оказались 8 регионов, однако с тех пор ситуация только ухудшилась. Данные ежедневно обновляются, чтобы каждый смог увидеть, сколько осталось до конца ограничений в конкретном регионе.