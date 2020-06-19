Харьковская областная клиническая инфекционная больница не справляется с нагрузкой из-за коронавируса. Так, по состоянию на утро четверга было 260 пациентов с подтвержденным диагнозом, а также 19 человек, у которых подозревают болезнь. При этом больница рассчитана на 200 пациентов.

Об этом сказал анестезиолог-консультант областной инфекционной больницы Владимир Корсунов в эфире телеканала "Суспільне-Харків" в четверг вечером.

"Я могу сказать, что на утро их было 260. А что сейчас, я не знаю, очень быстро меняется количество... Движение очень быстрое. Это самая большая цифра за все время эпидемии. Наибольшая. Такой еще не было", - сообщил медик.

Говоря о том, как нехватка персонала сказывается на качестве ухода за больными, он привел пример отделения интенсивной терапии, где количество коек пришлось увеличить в два раза - с 6 до 12.

"При том, что штат отделения интенсивной терапии рассчитан на 6 коек - 1 дежурный врач и 2 дежурные медицинские сестры... Человек не может одновременно ухаживать за 6 пациентами. Я говорю о медсестре. Физически не может. Это ж не пациенты, которые лежат пьют чай и получают таблетки по часам. Это пациенты, которым нужно обеспечивать венозные доступы, санировать дыхательные пути, проводить седацию, чтоб больной не боролся с аппаратом ИВЛ, записывать параметры в лист назначений, проводить инфузии, поправлять постель и еще, и еще, и еще", - сказал Корсунов.

Он отметил, что сейчас в этом отделении находятся больные в более тяжелом состоянии, чем те, что поступали в начале эпидемии.

"В отделении интенсивной терапии пациенты стали значительно более тяжелыми. Если у нас в начале эпидемии половина больных находилась лишь на оксигенотерапии, через маску, и не нуждалась в подключении к аппаратам искусственной вентиляции легких, то по состоянию на сегодня... из 12 больных 11 были подключены к аппаратам искусственного дыхания. И еще по больнице больных, получающих кислород, около 30", - сказал Корсунов.

По его словам, в среду в отделение интенсивной терапии был впервые госпитализирован 23-летний пациент без сопутствующих патологий, но со стремительно ухудшающимся состоянием.

Он отметил, что на данный момент в регионе пациентов с СOVID-19 принимают и лечат ряд опорных больниц в районах области и областная инфекционная больница. И хотя она работает на пределе возможностей, в Харькове до сих пор не открыты другие больницы по приему и лечению коронавирусных больных.

"Я надеюсь, что все-таки будет открыта другая больница, потому что выхода нет. Нельзя сделать из одной больницы... и так из нее уже сделали рукавичку. Она не резиновая, она не может брать пациентов больше, чем может обслужить качественно. Если завтра будет 900 больных, а послезавтра будет тысяча больных... будет как в Италии, необходимо будет говорить: этого мы будем лечить, а для этого места нет", - подытожил Корсунов.

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