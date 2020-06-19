По мотивам сегодняшнего судебного заседания с участием экс-президента Петра Порошенко и его свиты вскрылась любопытная деталь, на которую мало кто обратил внимание.

При рассадке в зале судебных заседаний Печерского суда на улице Владимирской, 15 обычно подозреваемые или обвиняемые, которые не находятся под стражей сидят на местах возле "аквариума", в котором держат подстражных.

Это правило незыблемо - защита всегда рядом с клеткой или аквариумом, а вот прокуроры обычно сидят на противоположной стороне возле секретаря судебных заседаний.

Однако Петр Порошенко то ли сознательно, то ли случайно при входе в зал занял именно место прокуроров и сидел со своими адвокатами возле секретарей судебных заседаний. Которых, к слову говоря, тоже было больше обычного-вместо одного целых два. При этом шести прокурорам пришлось сесть на "бандитское" место возле клетки-аквариума.

Вероятно, обвинители, решили не устраивать скандалов по поводу рассадки, так как Порошенко и так вошел в заседание, взвинченный после выступления перед толпой поклонников.

Возможно, такой рассадкой в зале Порошенко с адвокатами хотел продемонстрировать свое доминирующее положение, мол, посмотрим, кто тут еще будет обвинять. К слову, прокуроры очень волновались и во время оглашения ходатайства один из них даже перепутал отчество генпрокурорши, назвав ее Ириной Олеговной, вместо Ирины Валентиновны.

Само заседание же свелось к бенефису защиты и отрицанием всего - даже подсудности Печерского суда в этом ходатайстве, так как уголовное производство по незаконному назначению Семочко расследует центральный аппарат ГБР, который территориально находится в Шевченковском районе.

Ранее "Страна" писала, что генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала три дела, которые уже закрыла против Порошенко.

Также мы рассказывали, что против Порошенко возбудили уголовное дело за Томос по заявлению людей Филарета.