Со следующей недели вступят в силу новые показатели готовности областей к смягчению карантина. Они более точные и помогут не ужесточать ограничения в Киеве и Черновицкой области.

Об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал в ходе брифинга.

"Если бы мы сказали, что эти меры начали работать с сегодняшнего дня, то, в принципе, у нас на смягчения вышли бы Киев и Черновицкая область, которые до этого не могли вводить смягчения, потому что они превышали инцидентность. Наш анализ показывает, что загруженность кроватей, охват тестированием, процент выявления и динамика позволяет входить этим регионам в смягчения карантинных мер. Загруженность кроватей в Киеве составляет 38,38% при целевом показателе "меньше 50%", охват тестированием - 100,62 на 100 тыс. населения при необходимых 24, процент выявления - 3,62% при целевом показателе "меньше 11%", динамика - отрицательная при целевом показателе "меньше 10%", - заявил он.

Красные и желтые окна - регионы, в которых пока что нельзя ослабить карантин. Белым выделены регионы, где ужесточение не требуется.

Согласно старым показателям, 11 областей не могут продолжать ослабление карантина. Это Киев, Волынская, Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

Однако по новым параметрам - их уже 15. Прибавились Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская и Одесская области.

Напомним, по состоянию на утро 10 июня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 28 381 человека.

Также мы писали, что, по словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев не готов к ослаблению карантина, ограничения могут ужесточить.