В Cети появилось видео, как в среду, 17 июня, сильный шквальный ветер чуть не привел к трагедии в столичном районе Осокорки. На нем видно, как ветер чуть не снес ребенка.

Видео опубликовано в Telegram-канале "Типичный Киев".

На коротком ролике ребенок сражается со стихией, держась за тоненькое молодое дерево. К нему подходит мужчина и помогает ребенку идти, несмотря на ветер.

Ранее "Страна" писала, что в Украине из-за сильных дождей и шквальных порывов ветра оказались обесточенными 178 населенных пунктов в девяти областях.

Также мы рассказывали, что возле вокзала "Киев-Пассажирский" потоки воды образовали довольно глубокое озеро, в котором стал плавать легковой автомобиль.