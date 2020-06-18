Соединенные Штаты могут полностью разорвать политические и экономические отношения с КНР.

Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter.

"[...]Возможно, я не достаточно понятно выразился, но у США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем. Спасибо!", - написал он.

Стоит отметить, что Соединенные Штаты являются основным импортером различной китайской продукции, так что экономически КНР зависит от Вашингтона, однако как раз такая монополия изначально и спровоцировала Трампа на ограничения в сторону восточных партнеров.

Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Всемирную организацию здравоохранения в чрезмерной ориентации на Китай. "ВОЗ действительно все испортил. По какой-то причине, финансируемая в основном Соединенными Штатами, но очень ориентированная на Китай организация. Мы будем хорошо за этим следить. К счастью, я сразу же отклонил их совет держать наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую ошибочную рекомендацию?", - написал американский лидер.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп, который ранее порвал все отношения с ВОЗ, ограничил въезд в страну ученых из КНР, поскольку они могут угрожать безопасности США.