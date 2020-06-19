Кабмин без иммунитета: когда ждать отставки?

Кабмин Дениса Шмыгаля остался без иммунитета. Несмотря на отрицательное решение сразу трех парламентских комитетов по программе правительства, ее вчера все-таки вынесли на рассмотрение Верховной Рады. И уже в зале эту программу ждало фиаско.

Произошло это, несмотря на то, что был задействован главный аргумент: убеждение президентом "слуг народа". Это было показателем того, что Банковая всерьез настроена продавить вотум доверия к своему второму правительству. Но не помог даже этот "джокер": из-за прорех в монобольшинстве программа недобрала 19 необходимых голосов.

Хотя, в принципе, понятно, что дело не в самой программе, а в том, что в правящем большинстве есть группы, которым в принципе не нравится это правительство. Соросята недовольны тем, что министерства, которые они привыкли считать своими (особенно Минздрав), ушли из их рук. Люди Игоря Коломойского – тем, что в этом правительстве слишком сильно влияние Рината Ахметова.

Но даже эти два фактора могли не сыграть свою роль, если бы не третий: Шмыгаль не сумел эффективно поработать с группами-сателлитами и мажоритарщиками.

Возможно, премьер слишком понадеялся на влияние президента, а может быть – просто не умеет "работать с депутатами". Если правильным является второй вариант – это скорее похвала Шмыгалю, который еще не научился грязным парламентским играм. Но, как видим, наивность результата не приносит.

Если подходить формально, то провал голосования по программе Кабмина должен иметь своим следствием его отставку. Но, судя по всему, этого не произойдет, поскольку критической массы желающих сменить премьера нет. Даже соросята и "коломойцы" скорее имеют претензии по отдельным позициям в правительстве, чем ко всему его составу.

Однако провал программы означает, что Шмыгаля могут отправить в отставку не только по команде Банковой, но и по инициативе большинства парламента. Конечно, собрать 226 голосов против себя – это премьеру нужно будет очень постараться, но в жизни ничего нереального не бывает.

Закон о референдумах: только для Зеленского?

Фото: Страна

Единственное серьезное результативное голосование парламента вчера – за первое чтение закона о референдумах. В отличие от голосования по программе Кабмина, здесь монобольшинство проявило удивительное для последних месяцев единодушие – для принятия законопроекта хватило бы даже голосов "слуг народа".

В принципе, эти два голосования взаимосвязаны. Президент агитировал не только за программу правительства Шмыгаля, но и за упомянутый законопроект. И в данном случае, видимо, соросята и "коломойцы" не захотели больше испытывать терпение Банковой: "оторвавшись" на Кабмине, за закон о референдумах они решили все-таки проголосовать. Тем более что это только первое чтение – ко второму можно будет многое поменять или вообще потом проголосовать против.

Кроме "слуг" и их сателлитов, за законопроект по референдумам не проголосовал никто. И для этого нашлись свои причины: как оказалось, закон написан таким образом, чтобы не расширить, а сузить возможности вынесенного в название "народовластия": список тем, выносимых на референдумы, в нем меньше, чем в Конституции, а для сбора 3 млн подписей для голосования по народной инициативе дается всего два месяца – и такая задача будет не под силу никому, кроме власти.

В общем, Банковая прописала закон таким образом, чтобы инициативу по проведению референдумов могли проявлять только президент и Верховная Рада. А если учитывать тот факт, что парламенту референдумы не нужны, то фактически единственным субъектом инициативы по ним остается президент.

Операция "АнтиШкарлет": как соросята борются за кормушку в Минобразования

Фото: shkarlet.stu.cn.ua

На встрече Зеленского со "слугами народа" был еще один пункт, по которому президент "попросил" свою фракцию быть послушной, – голосование за кандидатуру нового министра образования. Однако и здесь, как и в случае с программой Кабмина, коса с Банковой нашла на соросовский камень.

Еще со времен министра Квита соросята привыкли считать Минобразования своей вотчиной. Оно для них, конечно, не так важно, как Минздрав (где на кону стоят 87 миллиардов Национальной службы здоровья), но тоже под своей крышей содержит неплохую кормушку под названием "Новая украинская школа".

Каков образовательный уровень "НУШ", вся страна могла убедиться весной, когда представители этой программы читали онлайн-уроки по телевидению. Но этому уровню удивляться не стоит, ведь сам внедряемый в старую украинскую школу проект предусматривает как можно больше обучающих игр, групповых проектов и различных экспериментов – короче, чего угодно, кроме классической учебы.

То есть очевидно, что конечная цель проекта – отнюдь не знания. Она вообще похожа на то, что делает с медициной реформа Супрун: под красивой оберткой проводится уничтожение классического школьного образования, что опустит уровень знаний украинцев ниже плинтуса. Кстати, в дорогих лицеях "НУШ" не подпускают и на порог, предпочитая более серьезные модели обучения.

Впрочем, в "НУШ" интересна не только глобальная цель, но и прикладные условия: она предусматривает, что значительную часть уроков должны вести не учителя, а "специалисты" из разных культурных учреждений и общественных организаций. Естественно, за счет Минобразования. Так что сеть тех, кто заинтересован в уничтожении классического образования, очень широка.

И потому не удивительно, что все соросовские СМИ ополчились на кандидата в министры – ректора Черниговского национального технического университета Сергея Шкарлета. Ему уже приписали и близость к экс-министру образования Дмитрию Табачнику (который якобы видел Шкарлета своим преемником), и плагиат, и низкий уровень образования в его вузе. Удивительно, что педофилию еще не нашли.

А вот то, что комитет Верховной Рады по образованию принял решение не рекомендовать депутатам избрать Шкарлета – не удивляет. Его главный недостаток в глазах комитета, заполненного соросятами, вовсе не в Табачнике и не в плагиате, – а в том, что он не принадлежит к соросовской тусовке. И главный мотив, красной нитью проходящий через все "антишкарлетовские" статьи и блоги: новый министр уничтожит реформу образования.

То есть, в переводе на русский язык, – уничтожит еще одну кормушку для "соросят", как это уже делает Степанов в Минздраве. А кормушка стоит того, чтобы за нее бороться.

Вiдпусти, я благаю, вiдпусти!

Фото: "Страна"

И еще одна вчерашняя "антисоросовская" история – правда, анекдотичная: Верховная Рада отказалась отпустить из депутатских рядов фронтмена фракции "Голос" Святослава Вакарчука. Хотя все понимают, что делать в парламенте профессиональному певцу нечего и что он сам стремится поскорее возобновить карьеру по основному месту работы, при необходимых 226 голосах Вакарчук собрал только 175. Да и те были далеко не единодушны в своих мотивах.

Искренне хотели помочь лидеру "Океана Эльзы" уйти только его собственная фракция и соросята из "Слуги народа": для них Вакарчук стал обузой, да и освободившаяся вакансия предполагает чье-то финансовое повышение.

"Евросолидарность" и "Батькивщина" проголосовали, видимо, в расчете на то, что окончательный развал "Голоса" уменьшит конкуренцию на их электоральном фланге.

А еще человек 50 отдали голоса по привычке – видимо, не понимая, что можно от души повеселиться, да еще и насолить соросятам, которые хотят сбросить баласт.

Остальные это поняли. Никто из голосовавших против и воздержавшихся не хочет возрождения "Голоса" – все знают, что то, что мертво, не может ни ожить, ни еще раз умереть. Наоборот, они своим нежеланием помогать Вакарчуку добивают "Голос", демонстрируя всей стране, что из себя представляет эта фракция и эта партия.

И можно предположить, что в случае второго голосования тех, кто решит потроллить неудавшегося лидера неудавшейся партии, окажется даже больше, чем в первый раз. Поэтому насобирать 226 голосов за свой уход Вакарчуку будет даже сложнее, чем Шмыгалю за его программу.

"Дело Семочко" похоронено?

Фото: Facebook/ Iryna Gerashchenko

Дебютный суд по мере пресечения для Петра Порошенко по сути не состоялся. Точнее, само мероприятие состоялось, но ничем не завершилось, кроме переноса заседания на июль. Сложилось сразу несколько неблагоприятных для власти факторов, которые сделали экс-президента победителем во вчерашнем противостоянии с властью.

Звучит цинично, но одним из главных факторов, сыгравших в пользу Порошенко, оказалась смерть его отца. Впрочем, и сам бывший гарант в этой ситуации оказался больше политиком, чем скорбящим сыном: он отказался от переноса заседания – видимо, понимая, что в нынешней ситуации власть постарается отнестись к нему максимально лояльно. Хотя с точки зрения морали Порошенко сам должен был попросить о переносе заседания до окончания траурных процедур.

Но, так или иначе, Петр Алексеевич вчерашний раунд выиграл. Под судом собралось достаточно большое количество людей (учитывая будний день и рабочее время). "Сочувствующий" Офис генпрокурора сам предложил изменить меру пресечения – вместо взятия под стражу ограничиться личным поручительством. И только итоговый перенос заседания спас власть от полного позора – то есть избрания предложенной ОГП меры пресечения.

То, что следующее заседание состоится только в июле, дает власти возможность "перегруппироваться". Очевидно, что "дело Семочко" оказалось таким же пшиком, как и предшествующее ему дело о картинах. Для серьезного наступления на Порошенко нужно что-то более резонансное. И выбор у власти есть, но готовиться нужно тоже серьезно.