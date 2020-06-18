Глава львовского военно-медицинского госпиталя Иван Гайда скончался 18 июня от осложнений коронавирусной инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба Командования медицинских сил вооруженных сил Украины.

"Сегодня ушел из жизни наш коллега, начальник военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Гайда Иван Михайлович, профессиональный врач, мудрый и порядочный офицер", - указано в сообщении.

Также свои соболезнования со смертью Гайды выразил мэр Львова Андрей Садовый. он отметил, что глава госпиталя спас много жизней и был преданным врачом.

Напомним, главврач 4-й больницы Луганска Алексей Навроцкий скончался в возрасте 48 лет. Ранее у него был диагностирован Covid-19. Других проблем со здоровьем у медика не было.

Как сообщала "Страна", в столице от осложнений коронавируса скончался работник метро. Умершему мужчине было 67 лет. Он проживал в Деснянском районе, в жилом доме на улице Бальзака (жилмассив Троещина). Погибший работал слесарем в Киевском метрополитене.