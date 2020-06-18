В Киеве в четверг, 18 июня, был настоящий ураган с ливнем и градом. Непогода валила деревья. Спасатели пытались ликвидировать последствия, чтобы не останавливать городское движение.

Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

В сообщении говорится, что настоящий ураган пронесся над одним из районов Киева. Ветер вырывал и ломал деревья. Так, на улице Ольжича, 30 на дорогу упало дерево и полностью ее перекрыло. Последствия непогоды убирали спасатели, полицейские и простые прохожие.

Также видео шквала с дождем публиковали пользователи сети.

Видео: YouTube/Столичный Регион

Три дня назад в центре Киева от непогоды тоже падали деревья и плавали машины.

"Страна" писала, что в Карпатах из-за ливней и наводнения застряли 22 туриста, среди которых есть дети. Из-за повышенного уровня воды, утверждают спасатели, использовать технику было невозможно, поэтому через реку пришлось переправляться при помощи веревок.