Три уголовных дела против бывшего президента Украины Петра Порошенко закрыли.

Об этом Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила в ходе брифинга.

"На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность ОАСК (Окружного административного суда Киева - Ред.), назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты за отсутствием состава преступления", - сказала она.

Отмечается, что речь идет о делах касательно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева и назначения членов Высшего совета правосудия. Венедиктова добавила, что всего против Порошенко возбуждено около 20 уголовных дел. Сейчас продолжается расследование по десяти производствам относительно Порошенко или его родственников.

Напомним, Петру Порошенко вручили первое подозрение. Бывшего гаранта подозревают в превышении полномочий при назначении заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Это скандальный генерал СБУ, у которого впоследствии нашли российских родственников и много незадекларированного имущества.

Генпрокуратура требует для него меру пресечения в виде взятия под стражу с альтернативой внесения залога в 10 млн гривен.

Также "Страна" писала, что во вторник, 16 июня, от инсульта умер Алексей Порошенко, отец экс-президента Украины Петра Порошенко.